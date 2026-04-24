Шандалович: «Диктант Победы» нужен для сохранения исторической памяти

Спикер карельского парламента подчеркнул, что этот проект имеет глубокое значение для общества.

Участие в «Диктанте Победы» — это не только проверка и улучшение своих знаний по истории Великой Отечественной войны, но и, самое главное, сохранение исторической памяти, которую мы передаём своим детям и внукам,



- сказал парламентарий.

По его словам, такие инициативы укрепляют связь поколений и поддерживают преемственность патриотических ценностей.

Мы понимаем, что те ребята, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, продолжают великое дело, которое делали их прадеды,



- добавил Элиссан Шандалович.

По мнению Элиссана Шандаловича, задания в этом году были достаточно сложными.

Честно скажу, в диктанте был ряд вопросов, которые потребовали серьёзно задуматься. Но главное — это участие. Ещё раз вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов и о том, какой ценой нам досталась Победа. Гордимся, что наш Карельский фронт внёс в нее огромный вклад,



- отметил он.

В 2026 году «Диктант Победы» посвящен 130-летию со дня рождения прославленного маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Это величайшая личность в мировой истории, настоящий Маршал Победы. На его подвигах, на его имени будут учиться не только военачальники, но и настоящие патриоты нашей великой России,



— сказал Элиссан Шандалович.

К диктанту присоединились депутаты Анна Лопаткина и Татьяна Тишкова, председатель Петросовета Надежда Дрейзис, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтёров Победы», общественники и участники СВО.

В Карелии акция прошла на 135 очных площадках, собрав свыше 4 000 человек в 75 странах мира. Пройти тестирование можно было очно и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

