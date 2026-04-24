Преподаватель вуза умерла на приеме у психолога

В Москве 55-летняя преподаватель Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) умерла на приеме у психолога. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, на приеме женщина пожаловалась на сильную головную боль. Через несколько минут она потеряла сознание. Реанимировать пациентку прибывшие медики скорой помощи не смогли.

Отмечается, что умершая была старшим преподавателем, она преподавала иностранные языки.

