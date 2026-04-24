Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в российском селе

В результате атаки беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области погибла женщина, ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, трагедия произошла в селе Гора-Подол. Транспортное средство после нападения дрона загорелось. От полученных ранений ехавшая в салоне женщина погибла на месте. Водитель получил тяжелые ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья. Пострадавший находится в реанимации.

