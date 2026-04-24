Спор из-за цветов на клумбе привел к стрельбе в российском регионе

Пожилой житель Приморского края выстрелил в соседа из-за цветов на клумбе. Потерпевший выжил, а пенсионера арестовали.

Инцидент произошел днем 23 апреля в селе Авангард у дома на Сосновой улице. Между 74-летним пенсионером и 40-летним соседом возник конфликт из-за поврежденных на клумбе цветов.

По версии прокуратуры, пенсионер выстрел из самодельного огнестрельного оружия в грудь соседа. Думая, что тот мертв, стрелок скрылся. Раненого госпитализировали, он остался жив.

Стрелявшего пенсионера задержали и арестовали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.