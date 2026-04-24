Опасная игра школьников с огнем в Петрозаводске попала на видео

Несовершеннолетние играли со спичками в карельской столице. У одного из подъездов мальчики поджигали листовки, расклеенные на стенде. Инцидент произошел вечером 23 апреля на Древлянке.

Опасную забаву запечатлел умный домофон. Школьник поджег объявление, а когда оно загорелось, сорвал со стены. Видео опубликовали в паблике «Ситилинка».

По информации провайдера, дети поджигали листовки на информационном стенде на Березовой аллее, 33. Предположительно, эти же подростки жгли листовки в подъезде, спички у лифта и курили на лестнице.