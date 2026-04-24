Глава Карелии наградил лучших работников местного самоуправления

В зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Дню местного самоуправления. Ее посетили представители муниципалитетов городов, районов и округов республики, а также ветераны муниципальной службы.

Глава Карелии поблагодарил сотрудников органов местного самоуправления за служение людям и обозначил ключевые задачи власти на местах.

Считаю, что главное предназначение местной власти — знать чаяния и запросы людей, которые живут рядом, и выстраивать на этой основе конструктивные взаимоотношения, определяя приоритеты. Люди лучше знают, отремонтировать мост или построить новую дорогу. Также важно, чтобы власть на местах разумно использовала средства и стремилась к пополнению своих бюджетов за счет собственных доходов. Такие примеры у нас в регионе есть. Со своей стороны Правительство будет стремиться совершенствовать юридическую и экономическую конструкции для решения проблем территорий,

- отметил Артур Парфенчиков.

Особое внимание Глава республики уделил новому Закону о контрольно‑надзорной деятельности в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления, принятому Госдумой 25 марта в третьем чтении. Артур Парфенчиков назвал его революционным.

Благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину кардинально изменится подход контрольно-надзорных органов к оценке работы муниципалитетов. Нельзя наказывать за то, что муниципалитеты сделать не могут по объективным причинам. Нужно, в первую очередь, ориентироваться на решение вопросов, с которыми обращаются люди. Закон предусматривает риск-ориентированный подход при проверках муниципалитетов. Координирующая роль в этом вопросе отводится прокуратуре. Инициатива должна вступить в силу с 2028 года,

— сказал Глава региона.

В рамках церемонии были вручены медали «За заслуги перед Республикой Карелия» Главе Сортавальского округа Сергею Крупину. Почётное звание «Заслуженный финансист Республики Карелия» присвоено Ольге Фокиной, начальнику управления администрации Петрозаводска. Благодарность Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению объявлена Татьяне Гилоевой – начальнику отдела администрации Олонецкого района; Почетным знаком Главы Карелии поощрены Лидия Абрамова – ведущий специалист администрации Олонецкого района; Иван Нюппиев — начальник отдела администрации Олонецкого района; ветеран муниципальной службы Суккозерского поселения Муезерского округа Елена Киреева; территориальный управляющий администрации Муезерского округа Юлия Сергеева; Глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова; Глава Муезерского округа Сергей Стугарев.

Почетной грамотой Правительства Карелии Артур Парфенчиков наградил Дарью Бараусову – заместителя начальника управления администрации Петрозаводска, Артема Бруссуева – ведущего специалиста администрации Олонецкого района; Ирину Варавву, Анастасию Гнетневу, Дмитрия Каргополова – начальников отделов администрации Кондопожского района; Ольгу Киселёву – главного бухгалтера Центра информационно-хозяйственного обеспечения Олонецкого района; Алексея Королева – первого заместителя Главы администрации Сегежского округа; Екатерину Михееву – начальника отдела администрации Прионежского района; Елену Сакалаускене – заместителя Главы администрации Деревянского поселения.

Благодарственными письмами Главы Карелии поощрены: Дмитрий Буевич – Глава администрации Пряжинского района; Сергей Матвеев – Глава Питкярантского округа; Екатерина Вартиайнен – заместитель Главы администрации Пудожского района; Алексей Кононов – Глава Кондопожского района; Михаил Поляков – Глава Рыборецкого вепсского поселения; Ольга Сивоконь – Глава Гирвасского поселения.

Завершая церемонию, Артур Парфенчиков ещё раз поблагодарил работников муниципалитетов и подчеркнул важность помощи семьям участников СВО.

Пусть каждый ваш день будет наполнен добрыми делами, и они обязательно сложатся в целую цепочку, которую оценят и увидят люди. В первую очередь, нужно помогать семьям участников СВО. Пусть это будет обеспечение дровами или установка нового забора. Поверьте, бойцам на фронте это очень важно,

- отметил Глава республики.

