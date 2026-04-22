22 апреля 2026, 20:15
Экономика

Кризис гостеприимства. Тарифы угрожают будущему туризма

План по сбору турналога в Карелии в первом квартале 2026 года выполнен на 14,4%
Текст, фото: Антонина Кябелева

20 апреля в карельском госкомитете по ценам и тарифам состоялась встреча с представителями туристической отрасли Карелии. Причина, которая заставила руководство госкомитета встретиться с карельскими отельерами, стало их коллективное обращение по поводу резкого роста тарифов на электроэнергию.

Руководители и владельцы отелей, баз отдыха и гостевых домов считают, что туристический бизнес в Карелии находится на пороге серьезного кризиса. По их мнению, расходы на электроэнергию превратились в неконтролируемую статью расходов в осенне-зимний период, что делает объекты гостеприимства убыточными. При нынешней тарифной политике карельские отельеры видят только один путь для выживания – переходить на работу исключительно в летний период. Это, конечно, скажется на качестве предоставляемых услуг, но работать круглый год при существующих тарифах, считают представители турбизнеса, это путь к неминуемому банкротству.

Представители турбизнеса надеялись, что встреча в госкомитете по ценам и тарифам позволит найти какой-то выход из существующей ситуации. На встречу в госкомитет пришла и журналист нашего издания. Однако председатель госкомитета Улан Кензеев лично принял незаконное решение не допускать журналиста до участия в этом открытом мероприятии. После завершения встречи представители турбизнеса подробно рассказали о том, что же произошло на этом «засекреченном» Кензеевым мероприятии.

Помимо Кензеева на встрече присутствовали заместитель министра экономического развития РК Оксана Гаврош, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК Елена Гнетова, председатели двух комитетов Торгово-промышленной палаты (ТПП) Карелии Сергей Максаков и Владимир Чурсин.

Улан Кензеев рассказал, что тарифы на низком уровне напряжения в Карелии остаются одними из самых низких в СЗФО, уступая только Мурманской области. В феврале 2026 года тариф составил 9,73 рубля за кВт/час. Примерно 40 процентов электроэнергии в республике потребляются гражданами по льготным ценам. Возникающую разницу через механизм перекрестного субсидирования приходится оплачивать бизнесу.  

Ситуация усугубляется тем, что республика накопила многомиллиардные долги перед энергетиками и вынуждена была согласиться на ускоренный рост тарифов на передачу энергии.

Представителей турбизнеса предупредили, что с 1 октября 2026 года расценки на передачу электроэнергии вырастут примерно на 20 процентов. В общем, осенью стоимость электроэнергии для юридических лиц может превысить 15,20 рубля за кВт/час.

Представители турбизнеса говорили о том, что загородные базы отдыха расположены в местах, где нет ни центрального отопления, ни горячего водоснабжения, ни газоснабжения. В этой ситуации отапливать помещения и подогревать воду приходится с помощью электроэнергии. Зимой расходы на электроэнергию достигают 60 процентов всех издержек туристических объектов.    

Если в 2025 году предприниматели платили 8,6-8,7 рубля за кВт/час, то в настоящий момент тариф вырос до 11,74 рубля. По мнению представителей турбизнеса, грядущее повышение тарифа до 15 рублей приведет к закрытию турбаз или заставит их уйти «в тень».

Одновременно предприниматели фиксируют серьезное падение турпотока. Прошедшие новогодние праздники отличались пустующими гостевыми домами и номерами в отелях, да и темпы летнего бронирования не внушают оптимизма. Из-за серьезной конкуренции на рынке туристических услуг владельцы баз отдыха и гостевых домов больше не могут повышать цены для туристов, чтобы компенсировать расходы на электроэнергию.  

Владимир Чурсин предложил следующий выход: перейти на другие источники отопления, такие как пеллеты и сжиженный газ. Однако он сам заметил, что уже в этом году могут возникнуть серьезные проблемы с пеллетами. Да и переоборудование уже построенных баз с электрических котлов на газовые или твердотопливные системы потребует серьезных вложений, которых у бизнеса просто нет.  

По иронии судьбы, отметил один из участников встречи, в двадцать первом веке единственным способом для турбаз удержаться на плаву остается вернуться к дедовским способам согреться, то есть перейти на дрова.  

Участники встречи напомнили, что в 18 регионах России проходит эксперимент, когда легальным гостевым домам разрешено платить за электроэнергию по тарифам для населения. Карелия, к сожалению, такую возможность «проморгала». Во всяком случае, она не попала в число пилотных регионов, несмотря на весь свой туристический потенциал. Оксана Гаврош подтвердила, что Карелии в данном проекте не участвует. Правда, льготы распространяются только на жилые дома, которые сдают граждане без образования юрлица.

Высказанная представителями бизнеса идея введения «динамического тарифа», который подразумевает снижения тарифа в низкий сезон, представители ТПП не поддержали, сославшись на то, что затраты сетевиков на обслуживание инфраструктуры равномерны круглый год. По словам Чурсина, из-за дефицита бюджета не удалось согласовать льготный тариф даже для объектов, расположенных в Арктической зоне.    

Оксана Гаврош считает, что как вариант государство может оказать поддержку предпринимателям, которые намерены расширить номерной фонд или готовы переоборудовать системы отопления.

Сергей Максаков заметил, что спад в туристической отрасли подтверждается и статистическими показателями. В первом квартале 2026 года план по туристическому сбору был выполнен всего на 14,4 процента.

Участвующим во встрече предпринимателям дали понять, что от них ждут подготовки документа по выводу отрасли из кризиса с детальным финансово-экономическим обоснованием.   

Я очень хорошо понимаю разочарование некоторых участников этой встречи. Сначала государство повышает налоги, вводит туристический сбор, расписывается в своей беспомощности сдержать тарифы, а затем требует от еще барахтающихся в болоте финансовых потерь бизнесменов составить грамотный, математически выверенный и, я подозреваю, не очень затратный для бюджета план выхода из кризиса. Так и до аутентичной Карелии недалеко: печка, дрова, лучина…  

