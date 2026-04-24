24 апреля 2026, 14:45
Происшествия

Дорогу незаконно прорубили в лесу Карелии

Суд решил, что многомиллионный ущерб окружающей среде должно возмещать минприроды Карелии и арендатор лесного участка
В Пряжинском районе незаконно прорубили дорогу к карьеру. Ущерб оценили в более чем 39 млн рублей. Природоохранная прокуратура обратилась в суд.

В 2024 году Минприроды Карелии заключило два договора аренды лесного участка с ООО «Онегостройгрупп» для строительства дороги к месторождениям песчано-гравийной смеси на территории Пряжинского района. В итоге предприятие вырубило лес на площади 7,6 га и получило доход от его реализации.

В прокуратуре отметили, что рубка деревьев «не отвечала целям заключенных договоров, что указывало на ее неправомерность». Ущерб окружающей среде превысил 39 миллионов рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями признать недействительными договоры аренды лесного участка и взыскать ущерб в солидарном порядке с Минприроды и арендатора. Суд требования ведомства поддержал.

