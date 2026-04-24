Массовые проверки транспорта намечены на субботу в Петрозаводске

В субботу, 25 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, за первые три месяца года в столице Карелии инспекторы отстранили от управления более 120 нетрезвых автомобилистов. Для выявления пьяных за рулем полиция будет останавливать все автомобили подряд.

Сообщать о любителях нетрезвой езды петрозаводчане могут по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ГАИ обратились к водителям Карелии из-за тяжелых дорожных условий.