Удивительное обстоятельство помешало петрозаводчанке продать квартиру

Жительница Петрозаводска попала в нестандартную ситуацию. Об этом рассказывает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в 2014 году женщина купила квартиру в новостройке, возведенной на месте снесенного деревянного дома. Спустя годы она решила продать недвижимость, но выяснилась странная вещь. Оказалось, что в ее квартире зарегистрирован мужчина, который жил в давно снесенном доме.

Найти самостоятельно этого человека горожанка не смогла и обратилась за помощью в полицию. Оперуполномоченный Никита Руденко включился в работу, нашел мужчину, и женщина смогла урегулировать вопрос с его регистрацией. Горожанка выразила благодарность стражу порядка.

Ранее сообщалось о том, что вор несколько раз приходил в один и тот же магазин в Петрозаводске.