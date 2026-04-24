Стадо африканских слонов растоптало бизнесмена

Стадо слонов растоптало американского бизнесмена и охотника в Африке. Погибшему было 75 лет, пишет «Газета.Ru».

Мужчина вместе с профессиональным охотником столкнулся со слонами. В стаде были детеныше. Вероятно, слоны почувствовали угрозу и атаковали людей.

Охотника сбили с ног, он потерял оружие, но остался жив. Вооруженный дробовиком миллионер не смог спастись, африканские слоны его растоптали. Тело погибшего должны будут доставить в Калифорнию.