Устами младенцев глаголет истина: вся правда об экологии Карелии

В Ломоносовской гимназии Петрозаводска отметили День Земли. Ученики устроили экологическую выставку. В экспозиции представлены вазы, игрушки, животные, различная сказочная утварь и даже самовар.

«Все это в целом мусор, но если его разделить, то мы получим вторсырье, которое можно отправить на переработку. Даже эта школьная выставка показывает нам, сколько всего красивого и полезного можно сделать из пластика и макулатуры»,

- рассказала ученица 5 класса Елизавета.

Мероприятия, посвящённые Дню Земли — это акции, и инициативы, которые напоминают каждому жителю Земли о его ответственности за будущее планеты.

«Мы хотим показать и рассказать детям о бережном отношении к нашей планете. Ребята очень активно откликнулись на эту инициативу, продолжают приносить поделки. Кто-то делает личные экспонаты, кто-то участвует классом, кто-то принес изделия от семьи. Мы проводим вместе с выставкой еще и голосование. Дети могут выбрать самую интересную поделку»,

- рассказала советник директора по воспитанию Ломоносовской гимназии Юлия Иванова.

В этот день принято также проводить субботники в парках и своих дворах.

Отметим, что Ломоносовская гимназия - постоянный участник акции «Бумажный бум». 7 мая во дворе школы вновь будет стоять автомобиль, куда школьники, их родители и учителя принесут макулатуру.