«Буханка» выгорела в карельском городе

Сегодня в 12:09 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Воронина в Беломорске. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.

На место были направлены специалисты пожарной части №61. Выяснилось, что горит автомобиль УАЗ. Возгорание были оперативно ликвидировано, но салон транспортного средства заметно выгорел. Люди не пострадали.

