Мокрый снег и дождь испортят настроение жителям Карелии в субботу

Завтра, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +5...+7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.



В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, по северным районам без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, днем на юге южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем +3...+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем до +2, облачно.

В Сегеже ночью -3, днем до +3, малооблачно.

В Сортавале 0+4, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.