Цены на презервативы взлетели в России

В России в январе-марте 2026 года заметно подорожали презервативы. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источника, в первые три месяца года в российских аптеках цены на средства контрацепции выросли на 13,2% до 477 рублей за пачку. В других магазинах дело обстоит еще хуже, там цены подскочили до 530 рублей за пачку.

Динамика цен на популярный товар во многом связана с ситуацией на мировых рынках. В частности, логистические затраты производителей выросли из-за перекрытия Ормузского пролива.

