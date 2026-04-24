24 апреля 2026, 16:41
Цены на презервативы взлетели в России
В первые месяцы года презервативы подорожали в стране на 13,2%
В России в январе-марте 2026 года заметно подорожали презервативы. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным источника, в первые три месяца года в российских аптеках цены на средства контрацепции выросли на 13,2% до 477 рублей за пачку. В других магазинах дело обстоит еще хуже, там цены подскочили до 530 рублей за пачку.
Динамика цен на популярный товар во многом связана с ситуацией на мировых рынках. В частности, логистические затраты производителей выросли из-за перекрытия Ормузского пролива.
