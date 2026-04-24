Таксисты-нарушители возили пассажиров в Петрозаводске

В Минтрансе рассказали об итогах рейда в сфере перевозок пассажиров
Работу таксистов проверили в Петрозаводске. Сотрудники карельского Минтранса и Госавтоинспекции проверили пять автомобилей и выявили нарушения.

В числе нарушений оказалось то, что водители работали без разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; не проходили обязательный медосмотор; не прошли предрейсовый или предсменный контроль техсостояния легкового такси. Также на автомобиле не было «шашечки», а на крыше оранжевого фонаря. На нарушителей составили административные материалы.

В Минтрансе напомнили, что разрешение на перевозку пассажиров выдают бесплатно, работать в такси без него нельзя.

