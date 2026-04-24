Умер заслуженный работник культуры Карелии Виктор Леонтьев

В возрасте 75 лет скончался заслуженный работник культуры Карелии Виктор Леонтьев. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Став в 1974 году в 24 года директором городской детской художественной школы, Леонтьев руководил ею 40 лет и оставил свой пост, когда школу признали лучшей в республике. Специалист внес огромный вклад в становление и развитие художественной культуры Олонца и Карелии.

Власти района выразили соболезнования родным и близким Виктора Леонтьева.

