Умер ветеран правоохранительных органов Карелии Николай Колегов

В четверг, 23 апреля, ушел из жизни ветеран органов внутренних дел Николай Колегов. Ему было 95 лет. О смерти мужчины сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Николай Колегов родился в Томской области. В 14 лет начал свой трудовой путь. Вскоре после достижения 18-летия стал госавтоинспектором, затем был призван на военную службу, служил в погранвойсках Карелии, а позже вернулся в органы внутренних дел, работал в Прионежском районе. Службе в милиции ветеран посвятил 33 года жизни.

Церемония прощания с Николаем Колеговым состоится 25 апреля с 9 до 10 часов в траурном зале на Вольной, 4 в Петрозаводске.

Ранее сообщалось о том, что обломки американского истребителя обнаружили в лесу в Карелии.