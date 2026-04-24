Молодой водитель протаранил забор в Петрозаводске

В четверг, 23 апреля, в 8:50 утра в Петрозаводске произошло ДТП на улице Муезерской. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 39-летнему водителю автомобиля Nissan стало плохо за рулем. В результате машина протаранила забор. В аварии автомобилист получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что водитель мопеда пострадал в дорожной аварии в поселке Харлу.