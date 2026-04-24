24 апреля 2026, 10:28
Водитель мопеда пострадал при опрокидывании на юге Карелии
В поселке Харлу спасатели пришли на помощь пострадавшему в дорожной аварии
Фото: «Петрозаводск говорит»
В четверг, 23 апреля, в 20:49 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном происшествии в поселке Харлу. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло опрокидывание мопеда. Пострадавшему водителю оказали первую помощь, после чего пожарные транспортировали его до кареты скорой.
Ранее сообщалось о том, что дети пострадали из-за действий хулигана в российской школе.