Водитель мопеда пострадал при опрокидывании на юге Карелии

В четверг, 23 апреля, в 20:49 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном происшествии в поселке Харлу. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло опрокидывание мопеда. Пострадавшему водителю оказали первую помощь, после чего пожарные транспортировали его до кареты скорой.

