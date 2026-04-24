Дети пострадали из-за хулигана в российской школе

В городе Бийск утром 24 апреля произошел инцидент с участием детей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным СК, ученик восьмого класса одной из школ принес на занятия перцовый баллончик и распылил его содержимое в классе. В результате несколько несовершеннолетних пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

По факту хулиганства организована доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

