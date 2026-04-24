24 апреля 2026, 10:10
Дети пострадали из-за хулигана в российской школе
Восьмиклассник распылил содержимое перцового баллончика на занятиях в Алтайском крае
Фото: Shopify
В городе Бийск утром 24 апреля произошел инцидент с участием детей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.
По данным СК, ученик восьмого класса одной из школ принес на занятия перцовый баллончик и распылил его содержимое в классе. В результате несколько несовершеннолетних пострадали, им понадобилась медицинская помощь.
По факту хулиганства организована доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.
