Легкоатлетки из Петрозаводска взяли медали всероссийских соревнований

Команда лицея №40 взяла бронзу всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Соревнования прошли в Казани. В турнире среди девушек 2011-2012 годов рождения в категории команд городских школ сборная лицея №40 заняла третье место с результатом 1311 баллов. За команду выступали воспитанницы школы олимпийского резерва №3 Дарья Гунич, Ирина Гунич, Анна Шматкова, Дарья Сотникова и Ярослава Козлова. Тренер спортсменок - Елена Писарек.

