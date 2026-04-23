23 апреля 2026, 13:54
Курган закроют для прогулок и тренировок
25 апреля территория спортивного комплекса в Петрозаводске будет закрыта из-за проведения экстремальной гонки
Республиканский спортивный комплекс «Курган» закроют на время из-за состязаний. Об этом предупредили в паблике спорткомплекса и попросили учесть информацию при планировании тренировок.
Курган закроют 25 апреля с 08:00 до 17:00. В этот период на территории спортивного объекта будет проходить экстремальная гонка.
Вместо тренировок горожан зовут болеть за участников экстремальных испытаний.