24 апреля 2026, 11:26
Полиция ищет покупательницу из магазина в Петрозаводске
Стражи порядка карельской столицы просят помощи у жителей города
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, которая попала в объектив камер наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным правоохранителей, эта горожанка может быть причастна к совершению имущественного преступления. Ее личность пока не установлена. Всех, кто узнал женщину, просят звонить в полицию по телефону +79535461933. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанка отдала все накопления человеку в темной одежде.