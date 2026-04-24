Полиция ищет покупательницу из магазина в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, которая попала в объектив камер наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта горожанка может быть причастна к совершению имущественного преступления. Ее личность пока не установлена. Всех, кто узнал женщину, просят звонить в полицию по телефону +79535461933. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанка отдала все накопления человеку в темной одежде.