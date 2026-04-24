Группа злодеев украла все накопления у петрозаводчанки

В полицию Петрозаводска обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что была обманута мошенниками и потеряла все свои сбережения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонили якобы из администрации города и сообщили о положенной ей выплате за трудовой стаж. Для ее получения следовало назвать СНИЛС, что женщина и сделала. Далее ей стали звонить якобы различные работники силовых структур, которые убедили пенсионерку, что ее данными завладели мошенники. Для спасения средств нужно было срочно передать их на инкассацию. Горожанка пошла в банк, сняла все деньги со счетов, после чего положила их в пакет и передала приехавшему к ней человеку в темной одежде. Ущерб составил 900 тысяч рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии признали незаконным увольнение главврача после гибели маленького ребенка в больнице.