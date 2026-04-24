24 апреля 2026, 09:16
Общество

Строительство жилого дома под расселение в Беломорске: видео от «КСМ»

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь текущего года
дом под расселение
Новый дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается на улице Строительной в Беломорске поблизости от 132-квартирного дома, построенного «КСМ» в 2023 году.  Визуально дома похожи: 5 этажей, 3 подъезда, общая площадь – чуть больше 8 тыс.кв.м, аналогичное цветовое решение фасадов.

 

В настоящее время строители завершают работы по устройству наружных инженерных сетей и вертикальной планировке, готовятся выполнять работы по благоустройству придомовой территории. Внутри дома ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы.

