Строительство жилого дома под расселение в Беломорске: видео от «КСМ»

Новый дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается на улице Строительной в Беломорске поблизости от 132-квартирного дома, построенного «КСМ» в 2023 году. Визуально дома похожи: 5 этажей, 3 подъезда, общая площадь – чуть больше 8 тыс.кв.м, аналогичное цветовое решение фасадов.

В настоящее время строители завершают работы по устройству наружных инженерных сетей и вертикальной планировке, готовятся выполнять работы по благоустройству придомовой территории. Внутри дома ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы.

