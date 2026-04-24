Женщина травмирована в ДТП на заснеженной трассе «Кола»

Ночью 23 апреля на 698-м километре трассы «Кола» в Сегежском округе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, 64-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» в условиях снегопада выбрал неверную скорость, врезался в отбойник, а затем вылетел на встречку и протаранил автомобиль ГАЗ. В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус», жительница Сегежского округа.

