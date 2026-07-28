Подъемник со школьницей в инвалидной коляске рухнул в интернате № 21

После ЧП занятия проводят на первом этаже, подъемник отремонтируют

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В школе-интернате № 21 в Петрозаводске 22 апреля рухнул лестничный подъемник с ученицей. На платформе находилась ученица восьмого класса в инвалидной коляске. Она не пострадала.

Прибывшие медики скорой помощи осмотрели девочку, никаких травм не обнаружили, сообщили в карельском министерстве образования и спорта. После случившегося школьница чувствует себя хорошо и продолжает посещать занятия.

По официальной информации министерства, детей на подъемнике сопровождают лифтер и два педагога. Подъемник регулярно проходит техосмотр, специалисты как раз проверяли платформу накануне ЧП. В министерстве произошедшее назвали «сбоем».

Подъемник отремонтируют, работы начнутся 24 апреля и займут несколько дней: «27 апреля лифт будет работать». Пока занятия проводят на первом этаже интерната.