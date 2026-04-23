Директора управляющей компании оштрафовали в Карелии

Прокуратура Сегежского округа после обращения местных жителей провела проверку исполнения управляющей организацией обязанности по содержанию общедомового имущества, сообщили в республиканской прокуратуре.

Было установлено, что обслуживающая организация нарушила правила содержания подвального помещения многоквартирного дома, что привело к его порче и нарушению прав граждан на безопасные условия проживания.

Суд назначил директору управляющей компании штраф в размере 100 тысяч рублей.