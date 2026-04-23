Мужчина совершил преступное турне по Карелии

В начале апреля в отделения полиции разных районов Карелии массово поступали сигналы о кражах из магазинов. Похожие случаи были зафиксированы в Олонецком районе, Беломорске, Кеми и Сегеже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что ко всем эпизодам причастен один и тот же человек - 40-летний житель Мурманской области. Он специально приехал в Карелию для совершения преступлений. Наняв таксиста, он катался по магазинам, воровал продукты и спиртное и ехал дальше. В каждом случае ущерб составлял несколько тысяч рублей.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

