Названа разрушающая ЖКТ популярная утренняя привычка

Врач призвала не употреблять натощак холодную воду

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Терапевт Анна Фургал рассказала о том, что употребление холодной воды натощак вредит желудку. Слова специалиста приводит ТАСС.

Как отметила медик, холодная вода, попадая утром в еще не проснувшийся организм, может вызвать спазм желудка. Организму потребуются дополнительные усилия, чтобы согреть жидкость, что может нарушить пищеварение. Также употребление холодной воды по утрам может негативно сказаться на состоянии зубной эмали.

Фургал призвала пить воду комнатной температуры, компот из сухофруктов, некрепкий черный или зеленый чай.

Ранее сообщалось о том, что мужчина смог незаметно пройти закрытую границу Финляндии и России.