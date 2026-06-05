Бабушку и внука убило током в российском регионе

В Кузбассе устанавливаются обстоятельства гибели двух человек в бане

Фото СК Кемеровской области

В Кемеровской области бабушка и ее внук погибли в бане от удара током. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, трое несовершеннолетних гостили у бабушки в городе Гурьевск. Поздно вечером 6 июня старший внук зашел в баню, вскоре раздался его крик. Младший внук позвал на помощь родственницу. Они открыли дверь и увидели, что мальчик держится рукой на провод механического термометра, который находился под напряжением. Бабушка попыталась спасти внука, но в итоге оба погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы для определения причины смерти людей и исправности электропроводки.

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