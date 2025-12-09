09 декабря 2025, 13:41
Неисправный автобус отцепился от грузовика и устроил ДТП на Калинина
Опасный момент на городской улице попал на видео
фото стопкадр
Грузовик буксировал автобус по улицам Петрозаводска, но в какой-то момент маршрутка отцепилась и устроила ДТП.
Случившееся утром 9 декабря в районе остановки на пересечении улиц Калинина и Загородная попало в объектив городской камеры наблюдения.
Автобус заехал на тротуар, а потом врезался в грузовик. Пешеходы не пострадали. Через некоторое время автобус снова взяли на буксир.