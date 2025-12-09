Российский пловец примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

Российский пловец Евгений Сомов примет участие в «Олимпиаде на стероидах», которая пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года, сообщает «Российская газета».

В соревнованиях участникам разрешено использовать стероиды и принимать допинг. Сильнейших спортсменов определят в легкой атлетике, плавании и тяжелой атлетике. Победители в беге на 100 м и в плавании на дистанции 500 м вольным стилем получат по 1 млн долларов. Организаторы заявили, что российские спортсмены могут выступать под флагом и с гимном страны.

Евгений Сомов был единственным представителем России на Олимпиаде 2024 года в Париже. Он не смог дойти до финала в заплывах на 50 м вольным стилем и 100 м брассом.

