Карельские тхэквондисты завоевали более 30 медалей на турнире в Москве

Карельские тхэквондисты завоевали 31 награду на международном турнире «Московский вызов». Соревнования прошли в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА и собрали около трех тысяч спортсменов из 34 российских регионов и 24 стран.

Свое мастерство в поединках показали 29 карельских спортсменов. Ребята не только участвовали в спаррингах, но и разбивали доски. Спортсмены взяли одиннадцать золотых, одиннадцать серебряных и девять бронзовых наград.

«Особенно отличился Илья Мюгриев, показавший феноменальную технику и выдержку. В дисциплине спецтехника, он не оставил шансов соперникам, заняв первое место! А в напряжённой борьбе по тулю среди обладателей 4-6 данов Илья завоевал «серебро». Этот громкий успех – заслуга не только самих спортсменов, но и их наставников!»

- поделился впечатлениями тренер Ростислав Минин.

Московский турнир впервые за 25 лет его существования посетили два гранд-мастера 9-го дана: Панаётис Яламас, президент федерации ТКД Греции, и Карминэ Каяцо, представитель Италии. Легенды тхэквондо высоко оценили уровень проведения соревнований. Оба гранд-мастера заявили, что будут рады видеть команду России на международных соревнованиях в своих странах. // фото предоставлено Ростиславом Мининым