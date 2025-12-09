Молодой житель Петрозаводска пошел на преступление ради денег

В полицию Петрозаводска поступил сигнал из магазина, расположенного в Октябрьском районе. Там была совершена кража, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники торговой точки рассказали стражам порядка, что один из покупателей взял три банка кофе и ушел из магазина без оплаты. Ущерб составил около 3000 рублей.

Под подозрение попал 21-летний житель карельской столицы. Выяснилось, что украденные товары он продал на улице - ему нужны были деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось о том, что популярные напитки существенно подорожали в Карелии, в их числе и кофе.