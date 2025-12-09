Популярные напитки существенно подорожали в Карелии

В Карелиястате рассказали о том, какие товары в продовольственных магазинах республики сильнее всего выросли в цене с начала 2025 года. Данные представлены на сайте ведомства.

Так, с января в Карелии значительно подорожали чай, кофе, какао - на 21,5%. Также увеличились цены на алкогольные напитки (12,3%) и кондитерские изделия (10,1%). В то же время в республике подешевели яйца, картофель, овощи.

Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре в Карелии составила 8196 рублей. По сравнению с декабрем 2024 года этот показатель вырос на 3,1%.

Ранее сообщалось о том, что мужчина выпил и вкусно поел после кражи из магазина в Петрозаводске.