Петрозаводчане получили письма, написанные за три года до этого

Вы, наверное, уже успели подумать, что произошла ошибка? Что сотрудники почты нас «порадовали» нерасторопностью? А вот и нет! Ровно двадцать лет назад произошла не ошибка, а любопытная акция. Сотрудники Петрозаводского почтамта начали готовиться к празднованию 300-летия столицы Карелии за три года до официальных торжеств. Тогда они предложили жителям города написать письма – себе или знакомым. Прийти по адресу эти письма должны были только в день празднования юбилея. И вот – более ста петрозаводчан получили письма из прошлого.

Все три года эти письма хранились в необычном сейфе, на котором было написано – «вскрыть 27 июня 2003 года». Наступил день, когда их торжественно извлекли, пересчитали и расфасовали по разным почтовым участкам. Оказалось, что у нас в городе живет немало сентиментальных и романтично настроенных людей. Сотрудница почты Ольга Куракова сообщила: «Сегодня 111 счастливчиков получат эти письма».

Почтальон Елена Михайловна Турышева заметно волновалась – она впервые разносила такие письма. Невозможно было предугадать, как встретят ее те, кому адресованы весточки из прошлого: «За три года, наверное, многое поменялось, было и плохое, и хорошее. Но в этих письмах, скорей всего, написано что-то очень доброе». Юноша, которому Елена Михайловна несла письмо от любящей его девушки, не захотел делиться сокровенными подробностями. Это вполне объяснимо – письмо было личным. Сотрудники почты надеялись, что все адресаты получили письма из прошлого с радостью. И восприняли их, как подарок к юбилею родного города. А почтальон Елена Михайловна посоветовала всем писать письма и обещала их доставить как в настоящем, так и в далеком будущем!

Гости столицы Карелии, руководители города и республики и жители Соломенного в преддверии празднования 300-летия Петрозаводска собрались на освящении храма Сретения Господня. Эта церковь была в этих краях построена в 1705 году, спустя два года после основания заводской Петровской слободы. В день празднования 300-летия Петрозаводска храм обрел вторую жизнь.

Купола этого храма видны издалека. Он стоит на горе над озером. И в тихую погоду колокольный звон слышен далеко за пределами Соломенного. Храм Сретения Господня мог теперь по праву считаться одним из красивейших храмов города. За пять лет до этого, когда его начали восстанавливать буквально из руин, немногие верили, что этот труд будет доведен до конца. Епископ Петрозаводский и Карельский Мануил на торжественном освящении вспоминал: «Мы начали служить здесь в одном из освободившихся помещений, на втором этаже. И мы сокрушались, что только Бог знает, как долго мы будем в этом разрушенном, переоборудованном под квартиры храме служить Божественную службу. Но надо сказать: люди, жители микрорайона Соломенное, которые приходили, их глаза говорили, что они молятся Богу и верят, что Господь поможет восстановить в былой красе этот храм. И вот пришло это время».

Храм восстанавливали, как говорится, всем миром. Начал эту деятельность глава лесопильного завода в Соломенном Роберт Ан. Стараниями настоятеля отца Павла Лехмуса реставрация потихоньку двигалась. Кто-то приносил десятки тысяч рублей, кто-то всего пятьдесят. Бюджетные деньги были выделены на иконостас, который изготовили мастера Палеха. Всем, кто помогал, во время торжественного богослужения Владыка Мануил вручил грамоты и почетные знаки, а прихожанам передал слова поздравления от Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго.

Наконец вышел из печати альбом «Три века Петрозаводска». Его могли на праздновании 300-летия города, на Аллее прессы у павильона «Петропресс» купить все желающие. Но тем, кто имел непосредственное отношение к этому уникальному изданию, сделали подарки накануне – на торжественной презентации альбома, в доме правительства.

Это сотрудники Государственного архива, документы и фотографии которого стали узнаваемы благодаря этой книге. Это известные люди города, о которых шел рассказ на страницах издания – все те, кто своим трудом заслужили право быть вписанными в страницы истории. Это и те, кто скромно приносил в издательство свои домашние архивы и старинные фотоснимки, по крупицам воссоединяя историю Петрозаводска.

«Книгу мы считаем в чем-то народной. Это не преувеличение, не красное словцо. Ее авторы – сотни горожан. Зачастую – неизвестных, рядовых, которые давали нам эти фотографии. Портреты Первой мировой войны – только у них. Сестры милосердия – только у них. Снимки чиновников, не рядовых людей – только у них. В госархивах этого ничего не осталось! Это все безжалостно уничтожалось. В этом у нас был интерес, именно это нас держало, когда и сил не было, и денег на издание не было. Но все кончилось достаточно хорошо»,

- рассказал Юрий Шлейкин, главный редактор альбома «Три века Петрозаводска».

Без преувеличения можно сказать, что это издание – уникальное. До того момента еще никто никогда не пытался сделать иллюстрированную историю города. 1700 иллюстраций вошло в альбом. Атмосфера эпох, неповторимый облик города, лица, каких уже не увидишь. Но история продолжалась, и у авторов книги была идея продолжить этот проект. Возможно, лет через пять переиздать альбом, добавив новые страницы и фотографии. И только на народные деньги.

Таким было 1 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.