Уникальные мастера из Палеха взялись за работу для Петрозаводска

Более трех лет в поселке Соломенное шла реконструкция Сретенского храма. Это было двадцать лет назад. И вот – был уже не за горами тот день, когда обновленная церковь должна была распахнуть двери для всех. Иконостас стоимостью три миллиона рублей решено было оплатить из городской казны столицы Карелии. А изготавливали его в старинном городе Палех.

Палехские мастера расписывают иконы с 17 века. Правда, советский период привнес в их живопись новые сюжеты. Были тут в их стилистике нарисованные и Ленин с Дзержинским, и прочие рабочие с колхозницами. И эти веяния времени переехали в музей, когда времена поменялись. А вот библейские мотивы стали снова востребованы. В Палехской мастерской в 2003 году наряду с иконостасом для Сретенской церкви работали еще над четырьмя иконостасами. Чаще всего обращались к ним с этими заказами из Москвы. Никита Михалков лично сделал там заказ для своего родового гнезда.

Настоятель Сретенского храма, которым в те годы был отец Павел Лехмус, искал эту мастерскую долго, выбирал, хотел найти не просто предприятие, где изготавливают иконы, а ту, в которой работают с душой. И он нашел такую в Палехе.

«Переживаю все эти этапы восстановления вместе с храмом, - признался отец Павел. – Радостные чувства охватывают, когда видишь своими глазами то, что в скором времени найдет свое место в нашем древнем храме».

Мастерская Палеха славилась тем, что там иконостас делали целиком – от проекта до последнего мазка. Директорствовал там Анатолий Влезько, он был потомственным художником. Его прадед писал в Палехе иконы. Но сам Анатолий редко брал в руки кисть. На нем была организация всего производства. И про иконостас для нашей Сретенской церкви он знал все досконально.

«Петрозаводск за полторы тысячи километров отсюда, туда не съездишь, чтобы представлять, какой это макет. Но смоделировать это пространство можно, и уже тут на месте посмотреть, как вписать иконостас с художественной точки зрения. Ведь иконостас – это не поточное производство, это индивидуальные заказы непосредственно для каждого храма», - пояснил Анатолий Влезько.

Сделали макет, приступили к воплощению. Сначала подобрали дерево. Наш иконостас сделали из сосны и липы. Дерево распиливали, просушивали, доски склеивали в массив, и уже потом выпиливали детали – сначала на станке, потом доводили вручную. На некоторые детали накладывали позолоту – работа кропотливая, немного нервная, утверждал позолотчик Роман. Качество зависит от многих обстоятельств – от температуры, сушки, шлифовки, даже от настроения мастера. Иконостас – не мебель, для его создания нужен особый настрой.

«У нас заказывают молебен перед началом работы над иконостасом. Мы все идем в церковь», - рассказал позолотчик Роман Китаев.

Вера и усердие – вот что главное в работе рисовальщиц. И пусть каждый сюжет давно известен. Но нарисовать его нужно так, чтобы поверили. «Пожалуй, одухотворенность. Решить образ, сделать его правильно технически – это самое сложное», - сказала художница Наталья Влезько. Иконостас для Сретенского храма был почти готов. Настоятель Павел Лехмус и руководитель департамента по градостроительству Михаил Ганин приняли работу мастеров. В конце мая его обещали доставить в Петрозаводск и начать монтаж в церкви.

В рамках республиканского конкурса «Книга года» в Национальной библиотеке собрались местные авторы, издатели, распространители, а также чиновники. Оказалось, что из представленных на выставке пятисот книг, выпущенных различными издательствами республики к 2003 году, распространители взяли бы не более ста. У одних содержание узкоспециальное. У других оставляла желать лучшего полиграфия. У третьих хромало наполнение. О том, какие книги нужно издавать, как их продвигать и распространять, кому и на каких условиях давать бюджетно-финансовую помощь – вот о чем шел разговор заинтересованных лиц на встрече в библиотеке.

Министерство печати РК отчиталось, что в 2003 году на книгоиздание запланировано более одного миллиона рублей. А также на специальную юбилейную программу книгоиздания еще 3,7 миллиона рублей, куда вошли федеральные, республиканские и городские деньги.

Таким было 19 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.