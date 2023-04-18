Филиал детской поликлиники открылся в микрорайоне Петрозаводска

В Пятом поселке ровно 20 лет назад начал работу филиал Детской поликлиники №1. Этого события жители микрорайона ждали давно и с нетерпением. Ведь до того момента мамы с малышами, чтобы посетить врача, с пересадками добирались до Октябрьского проспекта.

Прямого автобуса из Пятого поселка до Октябрьского проспекта не было. Добираться с детьми в поликлинику было очень нелегко.

«Моей дочери сейчас 12 лет. Когда она родилась, была железнодорожная поликлиника, была молочная кухня. И вот мы каждый день ходили через наш мост. И каждый день огромное количество времени тратили»,

- рассказала одна женщина.

Выделенное под филиал поликлиники помещение раньше было отделением связи. А теперь здесь разместились процедурный кабинет, где малышам делали прививки, и кабинет для кварцевания. Здесь же у маленьких пациентов принимали анализы. Общая площадь помещения составляла всего сто квадратных метров. Участковый педиатр Надежда Королева сказала: «Конечно, хотелось бы больше помещение, но мы рады и этому, честно говоря».

Кстати, прием вели два участковых врача. Первый рабочий день у педиатра Егора Ковалева выдался напряженный, хотя дело для него было привычное. Но в Пятом поселке проживало около двух тысяч пациентов, которых приписали к этой поликлинике. 14 лет Егор Иосифович работал на этом участке. Он знал всех детей микрорайона. А они знали его и считали добрым доктором. За первый день работы новый филиал детской поликлиники принял десять малышей.

В Петрозаводске в 2003 году было 178 детей-сирот, которые имели право на внеочередное получение жилья. По закону деньги на строительство квартир для выпускников интернатов должны были поступать из федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. Но начиная с 2000 года три года из федерального бюджета не поступало ни рубля. А республиканская казна раскошелилась на 400 тысяч рублей. Их хватило на приобретение одной двухкомнатной квартиры.

83 ребенка проживало в 2003 году в Детском доме №3. Большинство из них – подростки от 14 до 16 лет. По закону они могли жить в доме до 18 лет. Куда они потом пойдут учиться или работать – многие дети уже наметили. Гораздо более сложный вопрос стоял перед ними – где они будут жить? В Петрозаводской мэрии разводили руками. Денег на строительство жилья не было. В 2002 году в муниципальные квартиры в общежитии были устроены около 60 сирот. Но это не решило и половины проблемы.

«В связи с тем, что сейчас остро стоит жилищная проблема в городе, большое количество освобождаемого жилья приватизировано. Очень малое количество муниципального жилья осталось. Поэтому проблема стоит остро», - пояснил Геннадий Федоров, начальник управления жилищного хозяйства Петрозаводска.

Впрочем, у большей половины воспитанников детских домов были биологические родители. А у родителей было жилье.

«Что творится в этих квартирах! Где-то – более-менее. В основном это квартиры, которые в антисанитарном состоянии. Эти квартиры с большой задолженностью – по 15-16 тысяч рублей долгов. Родители сегодня не оплачивают это жилье», - рассказала Ирина Неровня, директор Детского дома №3. В детском доме не стали дожидаться, пока эти квартиры будут проданы. И решили заранее отстаивать права своих воспитанников в суде. И впервые тогда городской суд принял решение о выселении нерадивых родителей. «У меня там такой беспредел был в квартире… Все сломано, - рассказала воспитанница детдома Мария Никонова. – И наш детский дом мне помог. Сейчас там живут квартиранты. Ремонт сделан, все нормально сейчас. Маму выселили, был суд. Долг почти погашен».

У Кати Гошковой была та же проблема. В детском доме она могла оставаться еще три года. Потом она хотела бы жить в своей квартире. Но за то время, пока дочь находилась в детдоме, родители привели жилье в состояние нежилого помещения. Долг за жилье тоже накопили большой. «Мы сейчас будем обращаться с исками в суды, - подтвердила директор Ирина Неровня. – По квартире Гошковой на Октябрьском будет суд, там тоже плохое состояние, долги. Мы вернемся к этой практике судов, и будем таких нерадивых родителей выселять».

Таким было 18 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com