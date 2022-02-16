Переселение детской поликлиники в Петрозаводске закончилось грустно

Объявленное ровно 20 лет назад переселение железнодорожной детской поликлиники состоялось. Ведомственное лечебное учреждение переместилось в Первую детскую поликлинику, точнее – в ее филиал на Октябрьском проспекте (поликлиника №3). Еще точнее – переселились только детские карточки, то есть пациенты, никто из медицинского персонала переходить на новое место работы не планировал. Да и были ли для них ставки?

Врачи и медсестры третьей поликлиники были вынуждены прежним составом обслуживать «своих» детей и детей, выселенных из железнодорожной поликлиники. Очереди выросли.

«Конечно, они не успевают. Вот сейчас уже четыре часа, а у них прием до четырех. Но все равно примут всех, кто сидит в очереди»,

- говорили родители, сидящие в очереди по два часа.

Тогда в третьей поликлинике не хватало докторов, чтобы закрыть четыре участка. Обслуживать населению приходилось теми ресурсами, которые имелись. Врачи задерживались на работе до тех пор, пока не примут всех посетителей. А медсестры бегали с участка на участок. «У нас сейчас пересматриваются нормы, но считается, что в час шесть человек я должна принять. Если трехчасовой прием, то это 18 человек. А у меня 37 было в прошлый понедельник», - говорила Светлана Карелина, педиатр поликлиники.

«Врачей мы, может быть, еще и нашли бы. Взяли бы со школьного отделения. Еще откуда-то. То есть прием закрыли бы врачами. Но сестер найти, к сожалению, неоткуда. Поэтому мы иногда идем на то, чтобы раскидать по другим участкам какой-то прием, потому что нет сестры»,

- заявила Галина Савинкова, заведующая поликлиникой.

У медперсонала не возникало вопроса – должны ли они это делать. Возникает вопрос: почему должны? Городская администрация приняла детей железнодорожной поликлиники согласно постановлению федерального центра. Главный врач железнодорожной поликлиники не раз обращался в Москву с просьбой оставить все на своих местах. У ведомственного учреждения было хорошее помещение, высококвалифицированные кадры, который обслуживал 3700 детей. У города – наполовину сгоревшая Первая поликлиника и жуткий дефицит кадров.

«29 декабря 2001 года у нас состоялось окончательное совещание, мы должны были это население забрать. Нравится нам это или не нравится. То есть сейчас вопрос не кто виноват в данной ситуации, а что нам делать дальше», - заявила Елена Козубова, главный педиатр Петрозаводска. Подразумевалось, что врачи железнодорожной поликлиники перейдут в муниципальную вместе со своими пациентами. Но они не захотели. Иначе потеряли бы ведомственные льготы.

«Мы обращались в другие поликлиники с просьбой направить педиатров на работу. Но поскольку сейчас новое трудовое законодательство, мы в приказном порядке сделать это не можем», - сказала Козубова. Решение проблемы не было найдено в одночасье. А с учетом возможной эпидемии гриппа масштаб последствий проблемы предсказать было сложно. А тем временем в железнодорожной поликлинике готовили новый акт о передаче взрослых пациентов.

Онежский тракторный завод посетили карельские министры. Целью визита стало знакомство с ситуацией на предприятии и встреча с рабочими. Простые тракторостроители потребовали от министров помощи и поддержки. Встреча представителей правительства с генеральным директором завода ОТЗ Николаем Волнухиным началась с того, что он ознакомил их с непростым положением дел на предприятии. В условиях снижения спроса на лесную технику, жилось заводу сложно. В 2001 году денежная выручка составила 80% от плана, и, если это сравнивать с недавним прошлым, это было не так уж плохо. Была выработана стратегия развития ОТЗ на несколько лет вперед. Рабочие собрались в сборочном цехе, куда пришли и министры. Вместе пытались решать, что нужно сделать для выживания. Людей волновали не теории, а вещи конкретные.

«Волнует в первую очередь работа. Обеспеченность работой. Говорят у нас хорошо с трибун. А мы-то видим – работы-то нет. Цеха стоят! А людей-то волнует – жить как?!» - жаловался пожилой рабочий. Он и его коллеги не понимали, почему заводу не оказывают конкретной помощи. Министр экономики РК Иван Шурупов сказал, что сейчас не стоит строить только тракторы. Необходимо производить еще какую-то востребованную рынком продукцию. Только так завод сможет выбраться из кризиса.

«В каждом человеке есть капля греческой крови», - с такого заявления начали члены карельского общества любителей греческой культуры «Эллада» свое общение с журналистом. Вот уже пять лет они старались заинтересовать этой культурой всех жителей республики. И вот результат – в 2002 году заговорили о том, что у Петрозаводска может появиться город-побратим в Греции. Это общество любителей греческой культуры создал Михаил Антипович Чахов в 1996 году. Основать свою «северную Элладу» чистокровного грека побудила любовь к далекой Родине. И твердая уверенность, что в каждом уголке Карелии живут эллины.

«Куда бы он не приезжал, он всегда спрашивал – живут ли здесь греки. И конечно ему говорили иногда – да, греки тут есть. И тогда он шел к этому греку, приветствовал на родном языке. И этот грек, заслышав греческий язык, впервые за двадцать лет, радовался до слез», - рассказывала Татьяна Корниенко, председатель общества «Эллада».

Это общество тогда объединило двадцать жителей Петрозаводска. Больше половины из них не имели греческих корней. Но, по их мнению, капля греческой крови течет в каждом человеке. Поклонники Эллады знакомились с традициями, историей, искусством страны, а язык им преподавал в ту пору самый настоящий профессор из Греции. Выяснилось, что в традиции эллинов и северян много общего. Например, греки даже пьют водку. Правда, сама водка у них необычная, напоминающая по вкусу лекарство от кашля. С помощью общества Эллада Петрозаводск обзаведется греческим городом-побратимом – надеялись члены общества. Они утверждали, что это будет город Пилос. Когда-то в сражении под ним погибло много русских моряков. И карельские греки установили на том месте часовню, которую построили в Петрозаводске наши мастера. А в 2001 году в школе №8 открылся центр греческой культуры. Так что и каждый школьник мог открыть для себя свою Элладу.

Таким было 16 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.