К юбилею Петрозаводска власти пообещали прихожанам бесценный подарок

В 16 веке, задолго до появления Петровской слободы, монахом Касьяном Соломенским была основана Соломенская пустынь. В 18 веке на ее месте был воздвигнут храм Сретенья Господня. К 300-летию Петрозаводска эту церковь собирались реконструировать. Но по мнению тогдашнего настоятеля церкви Павла Лехмуса, вряд ли храм успеет обрести к празднику свой прежний облик.

По воскресеньям и праздникам на протяжении трех лет в любую погоду (а храм тогда даже не отапливали) в Сретенском храме совершали службы. У священника пар валил изо рта. Этот храм в Соломенном самый древний из сохранившихся в Петрозаводске. Его построили в 1780 году. В 1932 церковь разрушили. Но не до основания. Полагали, что древние прочные стены на что-нибудь сгодятся. Были в этих стенах общежитие, школа, квартира учителей и магазин. В конце 90-х годов храм начали возрождать. К 2002 году была восстановлена колокольня; появился и шпиль, подобный тому, что был изначально.

Но было и то, что возродить не удастся. Например, фрески начала прошлого века. «Совершенно случайно, когда строители разгребали перекрытия второго этажа, они оторвали клочок обоев, и там увидели лик. Это было просто откровение. И, к великому сожалению, сохранить их вряд ли удастся. Они в очень большой степени утрачены», - рассказывал отец Павел Лехмус.

Реставрационные работы в храме велись на средства одного из петрозаводских предпринимателей. Но чтобы возродить церковь, денег нужно было очень много. Только на скромный иконостас без позолоты и резьбы было необходимо более трех миллионов рублей. 36 икон для него могли написать только мастера из Палеха. Помочь средствами некоторое время назад вызвалось городское руководство. Однако время шло, а денег все не было. И по словам отца Павла, написать иконостас к лету 2003 года, когда собирались праздновать 300-летие Петрозаводска, уже было не успеть. Начинать надо было еще в августе.

«Может быть, что-то и происходит. Но я констатирую тот факт, что я вроде бы настоятель, но я, оказывается, ничего не знаю, что происходит. То есть меня никто не извещает и не информирует о том, что происходит. Видимо, наши руководители не считают нужным»,

- посетовал отец Павел Лехмус.

На это дал ответ мэр Петрозаводска Виктор Масляков, которому задали вопросы журналисты: «В течение двух ближайших недель выезжает мой заместитель Игорь Юрьевич Белов в Палех. И там заключается договор по подготовке иконостаса и всех необходимых атрибутов, чтобы церковь полностью оснастить». Три миллиона Виктор Масляков пообещал найти либо в городском бюджете, либо еще где-нибудь. А финансировать реконструкцию здания храма скорее всего будут спонсоры, сообщили в мэрии. Но Масляков твердо пообещал, что к 300-летию реконструкция будет завершена, и храм открыт для всех.

2003 год был юбилейным для одного из старейших учебных заведений Северо-запада. Вековой юбилей отмечал Педагогический колледж №1 Петрозаводска. А в ноябре 2002 года там чествовали династию Конжиевых. Профессиональная деятельность членов этой семьи так или иначе связана с педагогикой и нашим колледжем.

25 января 1903 года был издан указ об учреждении мужской учительской семинарии. Спустя три года вышел первый выпуск – семнадцать человек. Так начиналась история Педколледжа №1, который жил в преддверии столетнего юбилея. Кстати, почти такой же цифрой измерялся совокупный педагогический стаж семьи Конжиевых. Глава семьи, Николай Михайлович преподавал на тот момент уже полвека. Он работал заведующим кафедры педагогики Карельского педагогического университета, а когда-то сам закончил этот колледж, называвшийся тогда попроще – педучилище. Профессор Конжиев не скрывал, что стал учителем не по зову души, а из корыстных побуждений. Наверное, тогда такое было время.

«Мне, например, папа мог на неделю дать только десять рублей, когда я учился в восьмом классе, - вспоминал Николай Михайлович. – А что такое десять рублей? Это практически только хватало на хлеб и на соль. А в педагогическом училище все-таки была стипендия. Причем, немаленькая. Где-то около 140 рублей, это были деньги приличные».

В колледже в свое время преподавали почти все члены семьи Николая Конжиева – жена, дочь, невестка. Даже зять Владимир Иванович Шевченко, техник по образованию, не избежал преподавательской участи. В 2002 году он заведовал кафедрой технологии и дизайна КГПУ. Сложнее было с внуками – молодые Конжиевы не рвались связывать свою жизнь с педагогикой. «Мой старший сын меня часто упрекает. Говорит – мама, как ты можешь работать учителем? Ведь ты так много работаешь и мало получаешь. На это я говорю, что я получаю гораздо больше. Я получаю много от общения со своими студентами. И для меня это важнее, чем деньги», - призналась Наталья Шевченко (урожденная Конжиева).

Впрочем, младший сын Натальи Николаевны в 2003 году собирался поступать на факультет иностранных языков КГПУ, так что надежда, что династия Конжиевых продолжиться, появилась.

Таким было 11 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.