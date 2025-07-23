23 июля 2025, 12:21
Происшествия

Пропавшую женщину с деменцией нашли в Петрозаводске

В карельской столице благополучно завершились поиски 76-летней женщины
набережная
фото «Петрозаводск говорит»

76-летняя женщина ушла из приемного покоя БСМП в Петрозаводске и пропала. В последний раз ее видели на Ключевой. Пожилую женщину с деменцией искали накануне.

Утром 23 июля поисковики «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшую нашли. Пенсионерка жива, с ней все в порядке.

ориентировка для поиска

 

«Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь», - написали в паблике поискового отряда. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
БСМП
Петрозаводск
«ЛизаАлерт»
деменция
поиски