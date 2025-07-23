Пропавшую женщину с деменцией нашли в Петрозаводске

76-летняя женщина ушла из приемного покоя БСМП в Петрозаводске и пропала. В последний раз ее видели на Ключевой. Пожилую женщину с деменцией искали накануне.

Утром 23 июля поисковики «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшую нашли. Пенсионерка жива, с ней все в порядке.

«Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь», - написали в паблике поискового отряда. © «Петрозаводск говорит»