В Карелии мечтавшую о заработке девушку отправят в колонию

В Карелии девушка хотела заработать, но вместо дохода ей придется провести ближайшие годы в колонии общего режима.

Суд в Костомукше приговорил 25-летнюю девушку к 7 годам тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков.

Девушка вместе с другими людьми, их тоже будут судить, собиралась распространить через Интернет оптовые партии запрещенных веществ для последующей продажи на территории Петрозаводска и Костомукши. Но в планы распространителей наркотиков вмешалась полиция. У девушки изъяли более 20,5 граммов запрещенных веществ. © «Петрозаводск говорит»