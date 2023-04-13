Историки Карелии нашли факты об удивительном соотечественнике

Издательство «Петропресс» ровно 20 лет назад готовило к 300-летию Петрозаводска уникальную книгу. В нашей рубрике мы уже писали об этом. Среди прочих уникальных страниц, рассказывающих об истории города, появилась в этом издании и страница, посвященная судьбе нашего земляка – настоящего героя. Что интересно – раньше о существовании этого героя почти никто не знал!

Сундуку, который стоял в квартире Маргариты Ефимовны Вичуриной, уже тогда было почти сто лет. Ее еще не было на свете, когда ее дед Федор Галактионович Миронов в начале прошлого столетия окончил Виленское пехотное училище. Тогда-то ему и вручили этот сундук с формой: будничной, парадной, с парой белья и обувью. Доставили его на квартиру подпоручика два денщика.

«Я довольно часто, глядя на него, думаю о своих предках, думаю о том, как они жили. Думаю о том, какие путешествия пришлось ему пережить. Если бы он мог говорить, как много он мог бы рассказать!»

- говорила Маргарита Ефимовна.

Ее дед был из простых деревенских парней. В начале 20 века он отбывал солдатчину в Петрозаводском батальоне на улице Военной. Возможно, здесь бы и закончилась его военная карьера, если бы не одно обстоятельство.

«Он пошел покупать рыбу. И увидел мою бабушку, ей было 14 лет. А дедушке 24 года. И он в нее влюбился», - рассказала Маргарина Вичурина. Однако, отец Шурочки Патрикеевой хотел для своей дочери жениха из благородных. Тогда Федор Миронов окончил экстерном школу и поступил в то самое Виленское училище: «И вот все четыре года, что он учился в военном училище, он исправно отсылал ей пригласительные билеты на все балы на два человека. Тем самым давая понять, что никуда он без нее не ходит».

Вернулся Федор Миронов уже офицером, получил согласие у Патрикеевых на брак. Но тут воспротивилось военное начальство – дочь крестьянина не пара для подпоручика. Отсидев за непослушание на гауптвахте, Миронов все же женился на своей возлюбленной.

«И так как ничего изменить было нельзя, то молодую семью отправили на первое место службы в город Иркутск. Куда они и уехали в 1912 году. А в 1913 году там родилась моя мама»,

- рассказывала петрозаводчанка.

О боевых заслугах своего деда Маргарита Ефимовна узнала, когда читала его биографию и послужной список. Два ордена Святой Анны с мечами, Святого Владимира, Святого Станислава. И высшей российской награды – Святого Георгия. В 1919 году полковник Миронов вместе со своим полком перешел на сторону красных. И тут отличился: один из первых орденов Красного знамени на алом банте – еще одно признание его героизма. Специалисты говорили, что по совокупности эти награды весят ничуть не меньше, чем дважды Герой России. Подвиги беспартийного дворянина советским руководством воспринимались неоднозначно. От лагерей его спасла только тяжелая болезнь. Все свои награды Федор Галактионович завещал нашему Краеведческому музею на Круглой площади, директором которого он работал после Второй мировой войны. К сожалению, его наград в 2003 году в музее уже не было. «В нашей семье никогда не говорилось о том, какое плохое правительство, какой плохой строй, как плохо с кем-то поступили. Как обижен человек. Никогда! Вообще таких разговор не было. Для нас, детей, это была наша Родина, это было наше государство. И никогда ни одного плохого слова от дедушки… Теперь я понимаю, сколько он пережил – ни одного плохого слова сказано им никогда не было», - вспоминала Маргарита Ефимовна.

История Федора Галактионовича Миронова стала известна благодаря стараниям авторов издания «Три века Петрозаводска», которое готовилось к юбилею города. Краевед, журналист, писатель Николай Кутьков сказал: «Поразило то, что о таком герое никто ничего не знал. Просто ситуация так сложилась, что все его боевые заслуги были не угодны времени. Они замалчивались. О них не принято было говорить. Даже свой орден он не носил никогда. Естественно, потребовалось восстановить историческую справедливость. Нужно об этом говорить! Вот, мы своей книгой хотим внести свой вклад».

В Карелии проживало более 155 тысяч детей до 17 лет. Данные состояния здоровья почти каждого карельского ребенка были занесены в компьютерную программу, основой для которой послужила информация, полученная в ходе прошлогодней диспансеризации (ее проводили по всей стране).

Врачи успели осмотреть 94% детей Карелии. В этой работе приняли участие не только медики, но и педагоги. «На каждого ребенка имеется полный срез его состояния здоровья. Это нам дает программу действий, которые будут осуществляться в этом году и в следующем году по оздоровлению детей», - сообщила Клара Шевченко, первый замминистра здравоохранения РК. Результат осмотра карельских детей медиков не обрадовали: «Картина очень тревожная. 64% из всех осмотренных детей имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья».

Особенно тревожило и педагогов, и врачей то, что нездоровы 70% школьников. «У нас на 30% рост детей с понижением слуха. Это для нас неожиданно. Мы так понимаем, что тут есть определенная причина. Во-первых, подростки любят громкую музыку», - сделала вывод Клара Шевченко. Также у карельских школьников отмечалось снижение зрения, нарушения речи и искривление позвоночника. В Минздраве советовали уделять внимание питанию детей – появились проблемы, связанные с обменом веществ, с недостаточным ростом детей. Теперь все болезни наших ребят можно было найти в электронной базе Минздрава. Конечно, данные были засекречены. Выяснилось, что 48 тысяч детей нуждались в консультациях врачей-специалистов. 30 тысяч – в дополнительных медицинских исследованиях. А 300 маленьким пациентам Карелии было необходимо пройти курс лечения в специализированных клиниках, которых в республике не было.

Таким было 13 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.