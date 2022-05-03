Уникальная методика помогла малышам Петрозаводска поправить здоровье

В стране ровно 20 лет назад началась диспансеризация детей. Приходилось признать – полностью здоровых детей у нас нет, констатировали врачи. Воспитатели детского сада №112, что на Древлянке, попытались своими силами исправить эту ситуацию. И у них получилось! Весной в этом детском саду, который называется «Лесная сказка», ввели новую методику закаливания мороженым.

С самого утра группа «Снежные человечки» приступала к обычным насущным делам: занятиям на лесенках, кольцах и перекладинах. Эстафета, которую тут проводили на «спортивном комплексе Скрипалева», называлась «путешествием Магеллана». Дети, сами того не замечая, самостоятельно справлялись с проблемами плоскостопия, нарушения осанки. Потом всех ждали водные процедуры: гуляние по тазикам с контрастной по температуре водой от 18 до 36 градусов. А самое приятное начиналось позже – все принимались за мороженое. Не для удовольствия, а для здоровья. По примеру пермского детского сада с октября 2001 года детям стали давать мороженое, как лекарство, по ложечке. Постепенно увеличивая дозу. «И вот сейчас все детки, конечно, по желанию родителей, с их согласия, начали принимать у нас мороженое. С чайной ложки. В течение девяти недель мы доводим до 50 грамм», - рассказала Наталья Рылова, врач-педиатр.

Чтобы все воспитанники «Лесной сказки» получали сладкую профилактику простуды необходимо много мороженого – 45 килограммов в день. И тут на помощь пришли спонсоры – молококомбинат «Славмо». Агитировать их ходила директор садика Татьяна Волнухина: «Это 35 рублей в месяц дополнительного финансирования. Но поскольку у нас обычные дети, обычные семьи, и есть много семей с низкими доходами, то не каждый родитель мог внести дополнительную сумму. Поэтому пока мы вышли только на экспериментальную работу. При поддержке «Холод-Славмо» мы сможем осуществить это со всеми детьми». А насколько терапия мороженым эффективна, рассказали родители. В целом малыши столицы Карелии болели в два раза чаще воспитанников «Лесной сказки». Мамы были счастливы: «Я по своей Ксюше заметила: первый год мы пошли в садик и болели три раза за год. А в этом году было единственная простуда, которая прошла очень легко. То есть прогресс налицо». Восторги родителей разделяли и специалисты. В 2000 году «Лесная сказка» была признана одним из 50 лучших детских садов России.

А в петрозаводской школе-интернате №21 весной 2002 года появилось новое оборудование. Это стало возможным благодаря программе правительства республики «Карелия – детям». У воспитанников этой школы-интерната были тяжелые заболевания опорно-двигательной системы. У многих был детский церебральный паралич. До весны 2002 года школьникам, которые не могли самостоятельно передвигаться, приходилось каждый день с большим трудом преодолевать подъем на второй этаж и спускаться с него. По программе «Карелия – детям» были найдены средства и возможность оснастить здание школы пандусом для инвалидных колясок и специальным подъемником. Подъемник позволял ребятам добираться в классы, расположенные во втором этаже, самостоятельно. Такое оборудование было установлено на тот момент в России, к сожалению, лишь в нескольких местах. Например, в Эрмитаже. Усилиями правительства республики появилось оно теперь и в нашем интернате.

Таким было 3 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.