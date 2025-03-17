17 марта 2025, 12:39
Происшествия

Миллионы своровали при реконструкции плотины Беломорканала

При расследовании уголовного дела о прорыве дамбы в июле 2024 года, когда погибли люди, выявили хищения средств
фото МЧС по РК

В причинах катастрофы на Беломоро-Балтийском канале разбираются следователи по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Как выяснилось, июльской трагедии 2024 года в Сегежском округе предшествовало хищение бюджетных денег, которые были выделены на реконструкцию плотины.

По сообщению ведомства, следователи расследовали дело о нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть троих человек. Они провели обыски в Петрозаводске, Петербурге и Ленобласти, Москве и Ростове-на-Дону. В итоге группе лиц из числа руководства коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве.

С 2022 по 2023 год директор по строительству и начальник проекта строительной организации вместе с другими лицами похитили более 11 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных на реконструкцию плотины Беломорско-Балтийского канала.

Обвиняемые в мошенничестве предоставили документы с заведомо ложными сведениями о завышенных объемах поставленного песка на объект строительства и оказанных транспортных услугах. Им выплатили деньги. Обвиняемые арестованы. Расследование продолжается.

ЧП в Карелии произошло 29 июля 2024 года. Временную перемычку, возведенную для проведения ремонтных работ на плотине 11 шлюза Беломорканала, размыло. Населенные пункты по близости затопило, погибли три человека. Десятки жителей Шавани пострадали, потеряв дома, автомобили и другое имущество.

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