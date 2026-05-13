В апреле рынок сбережений вырос на 1 трлн рублей

По оценке ВТБ, в апреле общерыночный объём пассивов вырос на 1% (≈1 трлн руб.) и составил 67,2 трлн руб. Основной вклад внесли рублёвые вклады и накопительные счета — их объём увеличился почти на 900 млрд. Клиенты чаще комбинируют сбережения и инвестиции.

Это самый заметный прирост с начала года.

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что вклады и накопительные счета сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения, несмотря на устойчивое смягчение денежно‑кредитной политики.

Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений. Или сразу несколько сберегательных продуктов под разные цели, или в связке с инвестиционными инструментами,

— подчеркнул он.

По внутренней статистике ВТБ, средний чек вклада одного розничного клиента превышает 550 тыс. рублей, накопительного счёта — более 137 тыс. рублей. Около 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счёте.