Жители коттеджного поселка просят Путина не дать им замерзнуть в домах

Более 500 жителей коттеджного поселка «Северные просторы» в Прионежском районе вновь просят президента помочь решить проблему с электроснабжением. Копия письма есть в распоряжении редакции «Петрозаводск говорит».

Люди фактически замерзают в собственных домах. Зимой в поселке, насчитывающем 90 домовладений, падает напряжение до 160 Вольт, нередки случаи отключения электроэнергии. Как сообщают авторы письма, газ к ним не подведен, поэтому поселок целиком зависит от электроснабжения. А в связи с массовой застройкой территории, с 2015 года участились перебои с электроснабжением. Все это приводит к сбою в работе отопительного оборудования, перегоранию вводных автоматов, поломке насосов, которые подают воду из скважин, теплых кабелей для скважин, промерзанию домов и систем водоснабжения. При этом в домах нет альтернативного экономного источника отопления. А газификацию обещают лишь к 2025 году. Как указывают авторы письма, в соседних кооперативах «Сфера» и «Астра» из-за превышения предельных нагрузок уже были случаи возгорания подстанций.

Авторы письма узнали, что поблизости хотят выделить под застройку еще около 500 участков, что станет дополнительной нагрузкой и без того для перегруженных сетей. Всего в районе деревни Бесовец застроено более 15 коттеджных поселков, рассчитанных на постоянное проживание в них более 2000 человек.

Жители «Северных просторов» сообщали о проблемах в правительство Карелии, Минстрой, Госкомитет по ценам и тарифам и другие компетентные органы. Но ситуация никак не решается. Органы местной власти обещают исправить ситуацию лишь в 2025 году.

Кроме того авторы обращения к Владимиру Путину предполагают, что может быть нарушение поручение президента и постановление федерального правительства о недопущении роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции.

«Просим оказать помощь и содействие в решении проблемы надлежащего уровня электроснабжения наших поселков, ускорения газификации, справедливого ценообразования указанной услуги во избежание оставления более 2000 человек без света, воды и тепла в зимний период»,

- обращаются обитатели «просторов» к президенту.

Также письмо направлено губернатору, в ФАС России, в «Газпром межрегионгаз», копии направлены энергетикам и различным ведомствам республики.