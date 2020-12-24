В коттеджных поселках под Петрозаводском со страхом ждут морозов

Текст и фото: Антонина Кябелева

Накануне нового 2021 года у жителей элитных поселков, разросшихся возле деревни Бесовец Прионежского района, совсем не праздничное настроение. Люди с ужасом ждут наступления морозов. Перебои с электроснабжением, от которого зависит отопление в домах, уже начались. Несмотря на необычно мягкую, по карельским меркам, зиму. О том, что их ждет, если грянут настоящие морозы, сотням семей, у многих из которых маленькие дети, даже страшно подумать.

Пока не стало слишком поздно, жители поселка «Северные просторы» обратились к президенту России, карельскому губернатору, в ФАС России, ООО «Газпром межрегионгаз», прокуратуру, карельский минстрой, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», АО «ТНС энерго Карелия», АО «Прионежская сетевая компания» (ПКС).

Проблемы в коттеджных поселках, расположенных в местечке Нижний Бесовец, возникли около пяти лет назад, когда началась массовая застройка территории. В 2016 году жители коттеджей оказались на пороге трагедии. Из-за дефицита электроэнергии произошли серьезные просадки напряжения в сети. Когда напряжение упало до катастрофически низкого уровня 160-170 вольт, из строя в домах стали выходить электрические котлы, насосы, стиральные и посудомоечные машины, электроплиты и другая бытовая техника.

Дошло до того, что люди были вынуждены по ночам жечь костры, чтобы прогреть находящиеся в земле и обогреваемые электричеством системы водоснабжения.

На одном из трансформаторов возник пожар, что усилило психологическое напряжение в коттеджных поселках.

Тогда ПКС удалось частично решить проблему. Компания достроила новый участок линии, который «распрямил» фидер, сделав расстояние от подстанции до кооперативов короче. Это позволило снизить потери. Последние годы коттеджные поселки просуществовали относительно благополучно. Конечно, этому способствовали и мягкие зимы.

Но принципиально ничего не изменилось. Новой подстанции «Прионежская», которая решила бы все проблемы, так и не появилось. Ее строительство было намечено на 2013-2014 годы. Но позднее объект исчез из инвестиционной программы МРСК Северо-Запада. Вернуть долгожданную подстанцию в инвестпрограмму не сумело даже решение Арбитражного суда, обязавшего МРСК Север-Запада выполнить свои обязательства до 2015 года.

Отсутствие надежного электроснабжения не остановило рост коттеджных поселков. Рано или поздно ужасы зимы 2016 года должны были вернуться.

- Уже в декабре 2020 года в отсутствие низких температур отмечается падение напряжения в сети до уровня 160–180 вольт, а участившиеся случаи отключения электроэнергии приводят к поломке обогревательного котельного оборудования и бытовой техники. Поскольку пониженный уровень напряжения отмечен и в ночное время, жители поселков, чьи дома оборудованы двухтарифными приборами учёта электрической энергии, несут финансовые потери, связанные с отоплением домов по дневному тарифу потребления электроэнергии в размере 2,97 руб./кВт.ч, значительно превышающему тариф на электроэнергию в ночной период – 0,65 руб./кВт.ч,

- сказано в обращении жителей поселка «Северные просторы».

Обещания провести реконструкцию электросетевого хозяйства, которые руководство республики дало жителям коттеджей четыре года назад, до сих пор не выполнены. Граждане уверены, что оптимальным решением проблемы была бы газификация Бесовца и расположенных неподалеку 15 коттеджных поселков. Тем более, что газовая магистраль проходит всего в 4 километрах от нуждающихся в альтернативных источниках отопления населенных пунктах. Однако Бесовец дважды исключали из программы газификации, обрекая тем самым сотни семей на мучения в своих технически благоустроенных, но столь эфемерно благополучных домах.

Читая обращение, которое ушло во всевозможные инстанции, начиная от президента и заканчивая Прионежской сетевой компанией, невозможно реально представить, в какой кошмар превращаются будни обычной семьи, беззащитной перед непредсказуемой коммунальной реальностью.

В декабре в коттеджном поселке «Сфера» произошел пожар.

- У нас в поселке 36 домов, у всех стоят двухтарифные счетчики. По ночам все начинают включать отопительные приборы. Трансформатор просто не выдержал нагрузки и загорелся. У меня супруга утром поехала на работу. Когда проезжала мимо подстанции, увидела, что там что-то мерцает. Объехала с другой стороны и увидела открытое пламя. Естественно, вернулась домой, мы позвонили в пожарную часть, в ПСК. Пожарные приехали минут через двенадцать. Специалисты Прионежской сетевой компании прибыли через полчаса, все обесточили и к двум часам дня уже заменили трансформатор. Мы без света просидели полдня. Беда в том, что ночью все включают приборы, и напряжение начинает проседать. Это, в свою очередь, влияет на КПД обогревательных приборов. Получается, что счетчик мотает киловатты, а тепла мы получаем значительно меньше,

- рассказал Артем.

С другой стороны, однотарифные счетчики делают отопление дома слишком дорогим удовольствием. Артем рассказал, что, когда у него был однотарифный счетчик, то в зимние морозные месяцы плата за электроэнергию доходила до 30 тысяч рублей. При двухтарифном счетчике затраты на отопление снижаются до 5-6 тысяч рублей в месяц, а при сильных продолжительных морозах могут доходить максимум до 8 тысяч рублей.

Еще одно «слабое звено» - насосы. Коттеджи, рассказал Артем, оборудованы дорогостоящей автоматикой, позволяющей поднимать воду из скважин. Низкие напряжения, перепады напряжения влияют на работу насосов.

- Не страшно, когда выхолит из строя чайник или телевизор. Но если выходит из строя котел или насос, то это огромные затраты. К тому же тот же котел быстро не поменять. Это означает, что можно вывести из строя все коммуникации и остаться зимой в холодном доме,

- добавил Артем.

По его наблюдениям, в ближайшее время в поселке «Сфера» появится не менее пяти новых домов, и ситуация с электроснабжением станет еще хуже. Он вспомнил 2018 год, который стал настоящим испытанием.

- Я ночами не спал, сидел у котла, включал его, выключал. Были постоянные перебои с электроэнергией. Сейчас, конечно, ситуация несравнимо лучше, но аварийные и плановые отключения случаются несколько раз в месяц, - сказал Артем.

У Александра из соседнего поселка «Северные просторы» две дочки - одной три месяца, другой два с половиной года.

- С маленькими детьми без воды не обойтись. Если без электричества мы еще можем день прожить, то без воды никак. У нас в доме для воды накопительный бак, который из-за скачков напряжения постоянно выходит из строя. Приходится его снова накачивать. Ночью мы его не используем. Но перепады напряжения бывают и утром, и днем, - рассказал он.

У Елены из поселка «Прибрежный» свое маленькое хозяйство, она держит кур. В прошлом году перебои с электроэнергией заставили ее приобрести генератор.

- Мы не можем жить без электричества. У нас животные, свое хозяйство. Пришлось купить генератор. Когда падает напряжение, включается генератор. Это происходит каждую ночь. Мы живем в коттедже четыре года. За это время мы заменили четыре бойлера, микроволновку, холодильник. Бытовая техника из-за скачков напряжения постоянно выходит из строя. У нас постоянно что-то летит, постоянно что-то покупаем.

Мы уже не рады, что переехали в коттедж и продали в городе квартиру. Несмотря на мягкие зимы, мы замерзаем. Электричество могут отключить на целый день, а дом обогревается только с помощью электроэнергии.

У нас есть печка, так что мы можем немного согреться. Мне очень жалко людей, у которых нет другого вида отопления, кроме электричества. Постоянно появляются новые дома, и ситуация только усугубляется, - рассказала Елена.

Наталья живет в поселке «Северные просторы» шесть лет. Свои наблюдения за напряжением в сети она начала, когда перестал включаться чайник. Женщина приобрела специальный прибор для измерения напряжения, который регулярно фиксирует очень низкие показатели – 150-160 вольт.

- Когда потеплее, еще жить можно. Как только мороз, напряжение падает, - заметила она.

Ее соседка, которая допоздна работает, вечерами не может постирать белье, другая жалуется на то, что порой не может даже фен включить.

По словам Анастасии из поселка «Северные просторы», при сильных морозах приходится постоянно отапливать дом, и стоимость отопления взлетает до 10 тысяч рублей в месяц. Но деньги - это полбеды. Из-за низкого напряжение техника просто отказывается работать.

- Мы ночью просыпаемся от холода. Полы хоть и включены, но ночью работают вхолостую, они не греют, не хватает мощности, чтобы хотя бы полы прогреть. Хотя у нас небольшой дом, всего 90 квадратных метров. У меня двое детей, дочке еще нет двух лет. Мы очень боимся простудных заболеваний. Чтобы у меня ночью не работали полы, мы с таким еще не сталкивались. Мы дом можно протопить только днем. А в этом году еще настоящих морозов не было. Страшно представить, что нас ждет в январе и феврале. Если в городской квартире, когда пропадает электричество, ты просто не можешь приготовить себе еду и свет включить, то здесь ты остаешься без водоснабжения, без тепла, без света, без всего,

- пожаловалась Анастасия.

Все эти проблемы меркнут перед тем ужасом, с которым приходится жить Ирине. В «Северных просторах» семья живет уже пять лет.

- В этом году стала ощутимо хуже. Из-за перепадов напряжения полетел холодильник, уже три раза приезжал мастер, чтобы отрегулировать плиту с духовкой, которые перестают работать после резкого отключения электричества.

У нас дома три года сын находится на искусственной вентиляции легких. Дорогая аппаратура, которая поддерживает его жизнь, может в любой момент выйти из строя.

Нам, конечно, помогают специалисты ПКС, каждый раз перед отключением электричества нас предупреждают. У нас есть генератор, который мы в экстренных случаях подключаем. Я понимаю, что это наши проблемы, но мы вынуждены жить в состоянии постоянного страха, - сказала Ирина.

Есть ли у жителей коттеджных поселков шанс дождаться надежного электроснабжения? Заместитель генерального директора Прионежской сетевой компании Антон Петров рассказал, что в 2016-2017 годах компания провела ряд серьезных мероприятий по реконструкции сетей. Это позволило несколько улучшить ситуацию.

- Но нужно понимать, что, пока мы проводили модернизацию сетей, появились новые коттеджные поселки, и продолжают появляться. Нагрузки на сети постоянно возрастают. Мы столкнулись с тем, что мощности, которые нам отпускают с подстанции № 21, ПСК не хватает. С этим ПСК ничего поделать не может, пока нам филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» не предоставит дополнительные мощности либо на подстанции № 21, либо на другом источнике, к которому мы сможем подключиться,

- сказал Петров.

По его словам, застройка коттеджных поселков не согласовывается с энергетиками, которые одновременно не могут отказать в технологическом присоединении к сетям. Реальные мощности, выделенные для Бесовца и соседних поселков, уже в несколько раз превышены, судя по тем документам, которые компания выдает собственникам коттеджей.

- Беда еще в том, что нагрузка на сети неравномерная. Из-за льготного тарифа в ночное время она увеличивается, так как все включают энергоемкое оборудование – бойлеры, котлы. Ночные нагрузки в 3-4 раза выше, чем дневные, - объяснил Антон Петров.

Он не стал скрывать, что и в других поселках существует риск повторения ЧП, которое недавно произошло в «Сфере». Особенно с приходом сильных холодов.

Петров рассказал, что ПКС подписала соглашение с МРСК Северо-Запада о том, что до конца 2021 года компании будет предоставлена дополнительная мощность на подстанции № 21. Хотя, добавил он, подстанция в настоящее время является закрытым источником. По его словам, как соглашение будет реализовано, в Прионежской сетевой компании не совсем понимают. Антон Петров считает, что оптимальным решением проблемы было бы подведение к коттеджным поселкам природного газа.

Очевидно, что ответственность за то, в какой ситуации оказались сотни семей, выложивших немалые деньги на покупку коттеджей и переехавших за город, лежит на власти. И на муниципальной, и на республиканской. Ведь именно органы управления, прежде чем раздавать земельные участки под массовую коттеджную застройку, были обязаны просчитать, а смогут ли там нормально жить люди.

Но нет. Несмотря на то, что последние четыре года люди жалуются на постоянные перебои с электроэнергией и ненормальные условия жизни, коттеджные поселки только разрастаются. Но если мы не хотим плодить несчастные семьи, не знающие как утром умыть ребенка, согреть его и приготовить кашу, то, наверное, пора хотя бы приступить к решению проблемы. Тем более, что газовая труба совсем рядом, а о необходимости газификации так любят рассуждать облеченные властью люди, начиная от президента страны и заканчивая главой поселка.